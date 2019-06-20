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Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко

Подозреваемый Николай Тарасов задержан.

В Ивановке Одесской области родители опознали тело 11-летней Даши Лукьяненко. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний местный житейль Николай Тарасов. Он задержан, его перевезли в Одессу.

После страшной находки у дома подозреваемого собрались местные жители, которые требовали немедленной расправы. Полиция оцепила дом и предотвратила самосуд.

Местное издание "Крапка" сообщило, что родители подозреваемого, вероятно, не знали о случившемся, и сейчас отказываются нанимать для сына адвоката.

Фото: fakty.ua

Сообщается, что у подозреваемого уже была судимость, и сейчас ему грозит пожизненное заключение. По данным местных СМИ, Тарасов сознался в преступлении. Кроме того, во двор Тарасова правоохранители приходили еще в первый день после исчезновения девочки, но тогда обнаружить девочку не удалось.

Фото: /fakty.ua

Фото: fakty.ua

Фото: obozrevatel

Фото: Поисковая группа "Маяк"

Обыск в доме Тарасова начался около 18 часов в среду, 19 июня. Родители подозреваемого не препятствовали обыску, его мать активно участвовала в организации поисков девочки.

Напомним, 11-летняя Даша Лукьяненко пропала в Ивановке 13 июня по дороге в школу танцев. Вчера полиция обнаружила детское тело в выгребной яме соседей семьи Лукьяненко.

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