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Три аэропорта и два вокзала эвакуируют из-за сообщений о минировании

Поступили сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова.

Три аэропорта и два вокзала эвакуируют из-за сообщений о минировании
Фото: пресс-служба Нацполиции

Правоохранители получили сообщения о минировании аэропортов в Одессе и Киеве, а также киевского и львовского железнодорожных вокзалов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"И в завершение волшебного вечера "замечательного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова", – написал он в Facebook.

Он добавил, что в целях безопасности будут приняты все меры проверки, включая эвакуацию людей.

"В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются...", - добавил министр.

Накануне в Херсоне неизвестный сообщил о минировании 40 детских садов. Сотрудники Национальной полиции в среду эвакуировали около 3 тыс. человек, включая около 2 тысяч детей.

Ранее полиция эвакуировала 2 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 многоэтажных домов и 6 больниц в Одессе. Накануне полиция Харькова проверяла сообщение о минировании 38 объектов.

17 июня волна "минирований" накрыла Киев.

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