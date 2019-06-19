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Полиция установила личности нескольких нападавших на харьковского телеоператора

Вадим Макарюк в тяжелом состоянии находится в больнице.

Полиция установила личности нескольких нападавших на харьковского телеоператора
Фото: facebook.com/barabashovo/

Полиция установила личности нескольких людей, которые напали на оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка вечером 7 июня.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Личности нескольких нападающих установлены. Следствие собирает доказательную базу для обоснованного вручения им подозрения", - рассказали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Собеседник агентства также отметил, что, учитывая состояние здоровья Макарюка, пообщаться с ним самим следователи пока не смогли, потому статуса потерпевшего у него нет.

"Официальный статус потерпевшего по этому делу у гражданской жены Макарюка. Самого Макарюка пока ни допросить, ни признать потерпевшим следствие не может - с ним не разрешают общаться врачи", - сказали в отделе коммуникаций.

По делу допрошено более 100 человек, назначено 8 экспертиз.

Напомним, вечером 7 июля на территории ТЦ "Барабашово" произошла драка между предпринимателями, ветеранами АТО и представителями "Нацкорпуса". За медицинской помощью обратились 9 человек, телеоператора Вадима Макарюка госпитализировали в тяжелом состоянии, он до сих пор не пришел в сознание.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст.187 (разбой).

12 июня мужчину, подозреваемого в избиении оператора на рынке "Барабашово", суд отправил под домашний арест.

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