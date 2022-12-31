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Ще одного працівника херсонського СІЗО затримали за підозрою у держзраді

Підозрюваний розумів, що своїми діями порушує законодавство.

Ще одного працівника херсонського СІЗО затримали за підозрою у держзраді
Фото: Пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру у державній зраді ще одному колишньому працівнику херсонського слідчого ізолятора.  

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури. 

Під час окупації Херсонської області підозрюваний перейшов на бік ворога, розповіли у прокуратурі. Він добровільно погодився служити в підпорядкованому окупантам “Слідчому ізоляторі № 1” на посаді молодшого інспектора відділу охорони. 

Підозрюваний виконував вказівки росіян, знаючи, що порушує правові норми і стандарти поводження з в’язнями. 

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. 

Нагадаємо, раніше ДБР затримало колаборантів з херсонського СІЗО, які незаконно утримували українських патріотів. Також у Херсоні правоохоронці виявили список зрадників, які служили у "поліції" окупантів.

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