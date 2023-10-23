Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBO], IBF, IBO, WBA, а також за версією авторитетного журналу The Ring Володимир Кличко назвав найстійкішого суперника у своїй кар'єрі.

За словами легендарного українця, у 2005 році він зіткнувся з найстійкішим суперником.

"Семюел Пітер у 2005 році. У мене було безліч точних влучень, а в 12-му раунді, мені здалося, що я зламав кісточки пальців після лівого хука.

Хлопець хитався, але все ще стояв на ногах. Думаю, що позбавив його духу в тому бою. Він був сильно вражений. У першому поєдинку його рішучість і воля до перемоги були приголомшливими", - наводить слова Кличка Dazn. Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, поєдинок між українцем та нігерійцем відбувся 24 вересня 2005 року в Атлантік-Сіті (Нью-Джерсі, США).

Це був бій за титул чемпіона за версією NABF, який належав Пітеру, та за вакантний титул WBO NABO; цей бій також був елімінатором (відбірним) за титули чемпіона світу за версіями IBF та WBO.

Це був бій двох нокаутерів. Пам'ятаючи про свої недавні невдачі проти Корі Сандерса та Леймона Брюстера, Кличко-молодший намагався не залазити у відкритий бій, тримаючись на дистанції від супротивника. Однак у 5-му раунді Пітер двічі посилав Володимира у нокдаун. У 10 раунді Кличко знову побував на канвасі. У 12-му раунді вже Кличко вразив Пітера, але добити не зміг.

Після закінчення бою одноголосним рішенням суддів Кличка було оголошено переможцем.