У рамках 10-го туру Ла Ліги клуб українців Віктора Циганкова та Артема Довбіка "Жирона" здобула супервольову домашню перемогу над "Альмерією" – 5:2.

Програючи на 24-й хвилині 0:2, підопічні Мічела забили 5 голів поспіль. Причому дублем відзначився Довбик – на 39-й та 43-й хвилинах. Другий гол українця і став переможним у матчі.

Саме Довбика названо найкращим гравцем матчу. Він отримав оцінку 8.4 від веб-порталу WhoScored.

Додамо, що Циганков не брав участі у поєдинку через травму.

Зауважимо, що ця перемога жирондинців дозволила каталонському клубу наздогнати в турнірній таблиці лідера "Реал" – після нічиїх мадридців у виїзному матчі проти "Севільї", в обох клубів в активі стало 25 очок. "Барселона" відстає на 1 очко.

Огляд матчу "Жирона" - "Альмерія".