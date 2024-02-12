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У низці регіонів України є потреба у донорській крові, - МОЗ

Потреби у крові змінюються залежно від обставин.

У низці регіонів України є потреба у донорській крові, - МОЗ
В Україні зберігається потреба у донорській крові
Фото: МостДнепр

У багатьох областях України потрібні всі групи донорської крові.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зокрема, донорська кров необхідна у наступних регіонах:

  • Вінниця: всі групи крові   
  • Київ: всі групи крові 
  • Одеса: всі групи крові    
  • Дніпро: всі групи крові 
  • Миколаїв: всі групи крові 
  • Кропивницький: всі групи крові
  • Харків: всі групи крові
  • Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/- 
  • Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-  
  • Житомир: 4-

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“По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин”, - зазначили в МОЗ. 

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