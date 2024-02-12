У низці регіонів України є потреба у донорській крові, - МОЗ

У багатьох областях України потрібні всі групи донорської крові.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Зокрема, донорська кров необхідна у наступних регіонах:
- Вінниця: всі групи крові
- Київ: всі групи крові
- Одеса: всі групи крові
- Дніпро: всі групи крові
- Миколаїв: всі групи крові
- Кропивницький: всі групи крові
- Харків: всі групи крові
- Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-
- Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
- Житомир: 4-
“По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин”, - зазначили в МОЗ.