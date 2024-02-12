У низці регіонів України є потреба у донорській крові, - МОЗ

“По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин”, - зазначили в МОЗ.

Про це повідомила пресслужба МОЗ .

В Україні зберігається потреба у донорській крові

Потреби у крові змінюються залежно від обставин.

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