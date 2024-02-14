Захистіть своє кохання. Лікарство розповідає найпоширеніші вигадки про презервативи

День святого Валентина асоціюється з валентинкою у формі сердечка. Однак у цей день варто згадати й про презервативи, які є символом безпечного кохання. У день усіх закоханих громадська спілка «Твій сімейний лікар» разом з сімейним лікарем та лікарками розповідають про вигадки, які витають навколо презервативів.

Вигадка 1. Презервативи — вічні

Ніщо не вічне. Презервативи теж мають термін придатності. Тож, коли ви їх обираєте, вивчіть не лише їхній склад та розмір, а й термін використання. Протерміновані презервативи, каже директор, сімейний лікар КНП Золотоніський ЦПМСД Олександр Прокопчук можуть порватись, або ж не дадуть бажаного захисту під час сексу, а кому потрібна така халепа?

Вигадка 2. Презервативи можуть роками лежати у сумці чи в кишені

Презервативи можна легко пошкодити під час неправильного зберігання. Тож слід тримати їх у сухому місці, захищеному від сонячних променів (наприклад, шафі, комоді тощо). Презервативам не місце у кишенях штанів, гаманці, косметичці, або ж на дні сумки. В ідеалі презервативи мають лежати в коробці, у якій вони продаються.

Вигадка 3. П’єте контрацептиви — забудьте про презервативи

Таблетовані контрацептиви можуть попередити небажану вагітність. Натомість від інфекцій, що передаються статевим шляхом, а також від ВІЛу та гепатитів вони не захистять. Цю функцію виконують презервативи, наголошує медична директорка, сімейна лікарка Паланського ЦПМСД Уманської ТГ Марина Опаленко.

Вигадка 4. Презервативи блокують задоволення

Вибір презервативів нині чималий. Щоб знайти свої, потрібно ретельно пробувати різні варіанти, поки не знайдете саме ті, які вам підійдуть. Презервативи є різних розмірів, товщини, їх виготовляють з різних матеріалів та з домішками багатоманітних лубрикантів. Все це впливає на задоволення під час близькості. І це стосується не лише чоловічих презервативів, а й жіночих. Їх також багато. Аби обрати свій виріб, потрібно спробувати, як мінімум, кілька різних варіантів. Все пізнається в спробах і дослідженнях. Презервативи — це спільна відповідальність, про захист мають дбати обоє партнерів.

Вигадка 5. Один презерватив на всю ніч

Якщо довго використовувати один презерватив під час сексу, він може порватись, або ж його захисна функція може знизитись. Тож, під час тривалого сексуального контакту краще використовувати кілька презервативів. Якщо ви поєднуєте різні види сексу, для кожного потрібно використовувати окремий презерватив.

Вигадка 6. Презервативи потрібні лише для вагінального сексу

Для безпечності презервативи краще використовувати під час усіх видів близькості. Біологічні рідини (кров, преякулянт, сперма, вагінальні виділення тощо) можуть містити збудників різних інфекцій. Тож не має значення, який це секс, захист має бути завжди. Подбайте про себе, свого партнера чи партнерку, безпечний секс — це турбота про себе й коханих людей, наголошує завідувачка, сімейна лікарка Канівського Центру ПМСД Іванна Котурбаш.

Вигадка 7. Як у романтичному фільмі, відкрию презерватив зубами

У пориві пристрасті можна пошкодити презерватив, а той, у висновку, може нашкодити вам (небажаною вагітністю, інфекціями, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-ом та гепатитом). Тож краще не відкривати презервативи зубами, ножицями й іншими гострими предметами. Такі дії можуть їх пошкодити. В інструкції з використання презервативів є опис, як правильно їх відкривати. Зазвичай на презервативах є спеціальний вказівник, де потрібно надірвати упакування, щоб не пошкодити його вміст.

У День усіх закоханих можна сотнями слів зізнаватись у коханні, але міцні стосунки починаються з турботи одне про одного. Презервативи маленькі за розміром, але вони такі важливі для кожного та кожної з нас. Нехай презервативи завжди будуть з вами, без овіяних вигадок, аби захистити ваше кохання. Ще більше корисних матеріалів громадської спілки «Твій сімейний лікар» у фейсбуці, інстаграмі, ютубі та вайбері.