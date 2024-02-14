Псоріаз і стрес

Вивчення псоріазу – це крок до кращого розуміння себе та свого тіла. Це захворювання, яке вимагає уваги і правильного підходу до лікування. У нашій серії статей ми допоможемо вам розкрити та дослідити всі аспекти, пов'язані з цією проблемою.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Виявляється, стрес відіграє ключову роль у виникненні псоріазу. Розглянемо докладніше, як стресові ситуації можуть впливати на наш організм і призводити до розвитку цього захворювання. Знання цього фактору стане першим кроком до контролю та управління перебігом псоріазу. Також ми поділимося з вами ефективними порадами по догляду за шкірою при псоріазі. Ви дізнаєтеся про найкращі продукти та методи, які допоможуть зберегти вашу шкіру здоровою. Далі ми більш детально розглянемо аспекти догляду за шкірою при псоріазі і розглянемо дуже важливі рекомендації по харчуванню, здатні полегшити перебіг хвороби.

Отже, псоріаз або псоріатична хвороба - це хронічне, рецидивуюче, неінфекційне захворювання шкіри. Основними його ознаками є папули, плями, рожево-червоні бляшки, покриті лускатими лусочками. Вони з'являються на ліктях, колінах, волосистій частині голови. З цієї причини патологію ще називають лускатий лишай. Захворюваність на псоріаз у світі становить 4%, і зустрічається він з однаковою частотою у жінок і чоловіків, а також у дітей. Хвороба змінює зовнішній вигляд і доставляє масу фізичного і психологічного дискомфорту.

Чому у людини розвивається псоріаз? Причини поки точно не встановлені. Його провокує порушення дозрівання, поділу і регенерації клітин епідермісу. Через це вони не встигають нормально відлущуватися і накопичуються на поверхні шкіри, утворюючи бляшки.

Існують різні теорії розвитку псоріазу:

1. Генетична – виявлено підвищену сімейну захворюваність, яка іноді спостерігається у ряді поколінь.

2. Вірусна – у клінічно здорових людей виявлені псоріатичні антитіла і антигени, які вказують на носійство вірусу і латентної інфекції.

3. Неврогенна – існує думка, що стреси, неврози і невротичні патології провокують звуження кровоносних судин в шкірі і погіршують її кровопостачання. Через це порушується процес поділу клітин епідермісу.

4. Метаболічна – у більшості хворих на псоріаз діагностується порушення обміну речовин. Найчастіше це неправильне засвоєння вітамінів В6 і В12, дефіцит вітаміну А, високий рівень холестерину і низька швидкість метаболізму.

5. Ендокринна – у хворих на псоріаз часто виявляються порушення роботи щитовидної залози, гіпофіза та інших залоз внутрішньої секреції.

6. Імунологічна – аутоімунні захворювання.

Стрес по праву вважається одним з найпотужніших активаторів розвитку хвороби. Він також часто є причиною загострень псоріазу. Британський журнал дерматології опублікував статтю про взаємозв'язок між псоріазом і стресовими факторами. Автори провели систематичний огляд існуючих досліджень на цю тему, включаючи бази даних PubMed, PsycINFO, Кокранівської бібліотеки та ClinicalTrials.gov. В результаті досліджень 46% пацієнтів вважали, що їх хвороба викликана стресом, а 54% згадували попередні стресові події.

Стрес – це реакція організму на негативні події навколо нас, що викликає розлади нервової системи. Стрес може виникати через проблеми зі здоров'ям, великого навантаження, неповноцінного відпочинку, недостатнього часу сну, сімейних проблем, звільнення, зміни місця проживання, фінансових проблем.

Найбільш частими психосоматичними причинами псоріазу є тривала стресова ситуація, сильне роздратування в силу життєвих обставин, самокритика, неприйняття себе, способу життя, незадоволеність соціальним статусом, підвищена тривожність, психотравматичні ситуації в минулому, придушення гніву, агресії.

До зовнішніх факторів розвитку псоріазу відносять генетичну схильність, вплив на шкіру агресивних хімічних речовин, дуже суху і тонку шкіру, побічні ефекти від ліків, сильних антибіотиків, нейролептиків, надмірну вагу, ВІЛ, куріння, прийом алкоголю і наркотиків, гормональні порушення, інфекційні захворювання в анамнезі.

Клінічно стрес проявляється безсонням або частими пробудженнями вночі, хронічною втомою, дратівливістю, прискореним серцебиттям, головним болем, відсутністю концентрації уваги.

Початок захворювання, як правило, раптовий. Після нервового перенапруження людина відзначає появу бляшок, рожевих вузликів на колінних суглобах, передпліччях, гомілках, ліктях. Бляшки мають лусочки, які турбують не тільки як зовнішній дефект, але і викликають зуд. Згодом осередки ураження можуть зливатися, вражаючи великі ділянки шкіри. Таким чином, створюється замкнуте коло. Спочатку стрес провокує появу шкірних симптомів, посилення яких з часом змушує людину бути незадоволеним своєю зовнішністю і, відповідно, переживати з цього приводу. Крім того, занепокоєння пацієнта може бути пов'язано з необхідністю тривалого прийому медикаментозних препаратів, які не можуть швидко позбутися від ознак псоріазу. В результаті у людини загострюється депресія.

Нервова система контролює роботу кожного органу, а тому будь-яке порушення в роботі центральної нервової системи супроводжується збоєм функцій більш вразливої системи організму. Однією з перших страждає імунна система. Її дисфункція може проявлятися як в зниженні вироблення захисних клітин, так і в синтезі аутоімунних антитіл, які можуть агресивно атакувати власні тканини організму. Їх мішенню може стати шкіра, суглоби та інші органи.

З іншого боку, збій в роботі нервової системи супроводжується зміною гормонального фону, що також позначається на емоційному фоні людини, роботі внутрішніх органів, обміні речовин. На тлі стресу також виникає переїдання, зловживання алкогольними напоями, часте куріння, що в сукупності призводить до збільшення токсинів в організмі, порушення обміну речовин.

Тому, крім медикаментозного лікування і правильного харчування, з метою боротьби з псоріазом необхідно максимально усунути провокуючі фактори стресу.

Для цього потрібно дотримуватися основних рекомендацій:

1. Навчіться контролювати емоції, почуття, настрій.

2. Слідкуйте за ходом думок. Не дозволяйте негативним установкам керувати вами.

3. Мінімізуйте стресові фактори.

4. Займайтеся спортом. Спорт допомагає тримати під контролем гормони стресу і підвищує результати терапії.

Також існують певні методики, що дозволяють підвищити стійкість організму до стресу, а також знизити його вплив на людину.

Саме:

- Йога, медитація, заняття улюбленою справою

Це відволікає людину від проблем, розслабляє його і стабілізує нервову систему;

- Оптимальна фізична активність на свіжому повітрі (плавання, їзда на велосипеді, біг)

Дає можливість поліпшити обмін речовин, позбутися від напруги, поліпшити настрій, підвищити імунний захист;

- Психотерапія

Вона дозволяє виявити причину стресу, знайти шляхи вирішення проблеми, контролювати свої емоції, нормалізувати роботу нервової системи;

- Детоксикація

Відмова від шкідливих звичок, контроль за регулярним очищенням кишечника, щоденним питним режимом, дієтою;

- Повноцінний сон

Під час сну організм відновлює сили, стабілізує нервову систему;

- Вітамінотерапія

Вітаміни групи В, А, Е, С, D в поєднанні з кальцієм і магнієм зміцнюють нервову систему, підвищують імунний захист, нормалізують обмін речовин.

Підходьте комплексно до лікування псоріазу. Любіть себе! Змініть свій спосіб життя та мислення – і результат не змусить себе довго чекати!

Будьте здорові!