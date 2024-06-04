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Росіяни обстріляли Херсон і поранили мирного мешканця

Чоловіка шпиталізували з декількома травмами.

Росіяни обстріляли Херсон і поранили мирного мешканця
Росіяни обстріляли Херсон і поранили мирного мешканця (ілюстративне фото)

Сьогодні ввечері, 4 червня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок чергового російського обстрілу постраждав чоловік, 63 років”, - йдеться у повідомленні. 

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Чоловіка шпиталізували до лікарні із мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також уламковим пораннням чола. 

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що окупанти обстріляли Корабельний район Херсону. 

Потерпілий чоловік на момент атаки росіян перебував у гаражі на власному подвір'ї.

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