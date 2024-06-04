Росіяни обстріляли Херсон і поранили мирного мешканця

Сьогодні ввечері, 4 червня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Внаслідок чергового російського обстрілу постраждав чоловік, 63 років”, - йдеться у повідомленні.
Чоловіка шпиталізували до лікарні із мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також уламковим пораннням чола.
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що окупанти обстріляли Корабельний район Херсону.
Потерпілий чоловік на момент атаки росіян перебував у гаражі на власному подвір'ї.