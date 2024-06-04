Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинула одна людина (ілюстративне фото)

Сьогодні, 4 червня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Свеська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська, Конотопська, Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 106 вибухів.

Зокрема, Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії, внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Хотінську громаду окупанти атакували дроном та мінометами, внаслідок обстрілу отримали поранення дві людини.

Ще одна людина отримала поранення внаслідок ракетного удару по Конотопській громаді.

Юнаківську громаду армія РФ атакувала дронами, а Свеську громаду - БпЛА “Ланцет”.

По Миколаївській громаді російські військові били з артилерії та мінометів, а по Краснопільській - з артилерії, мінометів та БпЛА.

Білопільську громаду окупаційні війська атакували дронами, артилерією та мінометами.

Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів, а Шалигинську - з артилерії.

По Великописарівській громаді російські військові вдарили з гранатометів та FPV-дроном , а по Новослобідській - з РСЗВ.