Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинула одна людина

Ще троє людей отримали поранення.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинула одна людина
Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинула одна людина (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 4 червня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Свеська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська, Конотопська, Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 106 вибухів. 

Зокрема, Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії, внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Хотінську громаду окупанти атакували дроном та мінометами, внаслідок обстрілу отримали поранення дві людини.

Ще одна людина отримала поранення внаслідок ракетного удару по Конотопській громаді.

Юнаківську громаду армія РФ атакувала дронами, а Свеську громаду - БпЛА “Ланцет”.

По Миколаївській громаді російські військові били з артилерії та мінометів, а по Краснопільській - з артилерії, мінометів та БпЛА.

Білопільську громаду окупаційні війська атакували дронами, артилерією та мінометами.

Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів, а Шалигинську - з артилерії.

По Великописарівській громаді російські військові вдарили з гранатометів та FPV-дроном , а по Новослобідській - з РСЗВ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies