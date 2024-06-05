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Учора в Херсонській області загинула одна людина, вісім поранені

Ворог пошкодив житлові будинки. 

Учора в Херсонській області загинула одна людина, вісім поранені
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російський обстрілів Херсонської області учора одна людина загинула, вісім поранені.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини та газопровід. Пошкоджені автобуси та приватні автомобілі", – сказав він.

Окрім того, вночі у небі області захисники збили чотири безпілотники.

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