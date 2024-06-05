Офіс Президента залучив до просування формули миру провідних освітян світу

Керівник ОП провів онлайн-зустріч з ректорами університетів та очільниками освітніх організацій.

В Офісі Президента України відбулася онлайн-зустріч з ректорами провідних світових університетів та очільниками освітніх організацій. Темою обговорення стало просування формули миру та прийдешній Глобальний саміт у Швейцарії.

Як пише інтернет-представництво глави держави, керівник ОП Андрій Єрмак розповів освітянам, що нині Росія намагається зірвати проведення заходу, "телефонуючи лідерам, погрожуючи їм та шантажуючи". Деякі країни досі визначаються із рівнем представництва, тому "кожен голос дуже важливий".

Участь у зустрічі, окрім Єрмака, також взяли його заступниця Олена Ковальська, уповноважена Президента з питань Фонду підтримки освіти Ольга Будник та ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

Олена Ковальська наголосила на тому, що Росія щодня продовжує руйнувати освітню інфраструктуру України. Повністю знищено 340 закладів освіти, ще 3400 були пошкоджені.