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Свої дані оновили 3,8 млн громадян, - Міноборони

Більшість з них зробили це у “Резерв+”.

Свої дані оновили 3,8 млн громадян, - Міноборони
В усіх ЦНАПах України можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом
Фото: Мінцифри

На сьогодні, 12 липня, вже 3,8 млн військовозобов'язаних громадян оновили свої дані.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що через застосунок "Резерв+" дані оновили вдвічі більше громадян, ніж через ТЦК та ЦНАП. 

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Щодня у “Резерв+” фіксується близько 100 тис. оновлень.

Черногоренко додала, що Міноборони планує перетворити “Резерв+” на електронний аналог ТЦК.

"Для цього ми хочемо зробити ряд сервісів, наприклад, можливість отримання відстрочки від призову, автоматичне внесення даних про бронювання. Щоб це був зручний інструмент для будь-якого громадянина, для всіх його статусів, пов'язаних з військовим обліком", - підсумувала Черногоренко.

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