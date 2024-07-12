Свої дані оновили 3,8 млн громадян, - Міноборони

Більшість з них зробили це у “Резерв+”.

В усіх ЦНАПах України можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом

На сьогодні, 12 липня, вже 3,8 млн військовозобов'язаних громадян оновили свої дані.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що через застосунок "Резерв+" дані оновили вдвічі більше громадян, ніж через ТЦК та ЦНАП.

Щодня у “Резерв+” фіксується близько 100 тис. оновлень.

Черногоренко додала, що Міноборони планує перетворити “Резерв+” на електронний аналог ТЦК.

"Для цього ми хочемо зробити ряд сервісів, наприклад, можливість отримання відстрочки від призову, автоматичне внесення даних про бронювання. Щоб це був зручний інструмент для будь-якого громадянина, для всіх його статусів, пов'язаних з військовим обліком", - підсумувала Черногоренко.