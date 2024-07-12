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Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів області.

Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини
Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 12 липня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 57 вибухів. 

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Великописарівську громаду росіяни атакували ракетами з вертольотів, артилерією та мінометами.

По Краснопільській громаді окупанти вдарили безпілотниками та мінометами.

Середино-Будську громаду армія РФ атакувала безпілотниками та артилерією, також з артилерії атакували Зноб-Новгородську громаду.

Миропільську та Есманьську громади російські військові атакували дронами, а Білопільську - мінометами.

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