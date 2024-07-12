Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини

Сьогодні, 12 липня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 57 вибухів.
Великописарівську громаду росіяни атакували ракетами з вертольотів, артилерією та мінометами.
По Краснопільській громаді окупанти вдарили безпілотниками та мінометами.
Середино-Будську громаду армія РФ атакувала безпілотниками та артилерією, також з артилерії атакували Зноб-Новгородську громаду.
Миропільську та Есманьську громади російські військові атакували дронами, а Білопільську - мінометами.