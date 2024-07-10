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На Харківщині затримали залізничника за підозрою у зливі ворогу маршрутів руху ешелонів ЗСУ

Фігуранта затримали, коли він намагався передати «звіт» агресору. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

На Харківщині затримали залізничника за підозрою у зливі ворогу маршрутів руху ешелонів ЗСУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання на Харківщині агента воєнної розвідки РФ, який шпигував за військовими ешелонами Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

За даними СБУ, зловмисником виявився помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці, якого дистанційно завербував співробітник ГРУ.

За вказівкою з РФ агент збирав інформацію про залізничні маршрути, якими ЗСУ переправляє важке озброєння та боєприпаси на передову. Перебуваючи в кабіні локомотива, зрадник приховано фіксував напрямки руху ешелонів з українською зброєю. 

У разі отримання актуальних розвідданих окупанти планували використати їх для підготовки ракетно-дронових ударів по залізничній інфраструктурі регіону. Таким чином рашисти сподівалися зірвати постачання озброєнь та боєприпасів для українських захисників.

Фігуранта затримали, коли він намагався передати «звіт» агресору.

Також встановлено, що зрадник намагався виявити локації фортифікаційних споруд та укріпрайонів оборонців Харкова.

За даними слідства, залізничник потрапив «до уваги» ГРУ як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.

Під час обшуків у залізничному вагоні, де працював зрадник, та у його помешканні вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині працівник ДСНС отримав 15 років тюрми. Він зливав ворогу паролі проходження блокпостів. Зрадник з власної ініціативи вийшов на ФСБ через прокремлівського блогера Юрія Подоляку.

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