Унаслідок обстрілу Нікополя загинув 62-річний чоловік

Окрім того, вночі підрозділ ПвК "Схід" знищив над областю безпілотник ворога. Через падіння уламків зайнялася суха трава. Займення приборкали, підкреслив Лисак.

У місті виникло кілька пожеж.

Ще троє людей отримали поранення – чоловіки та жінка.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Росіяни атакували регіон безпілотниками і вдарили по ньому артилерією.

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