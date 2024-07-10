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Унаслідок обстрілу Нікополя загинув 62-річний чоловік

Росіяни атакували регіон безпілотниками і вдарили по ньому артилерією.

Унаслідок обстрілу Нікополя загинув 62-річний чоловік
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Унаслідок російського обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області загинув 62-річний чоловік. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ще троє людей отримали поранення – чоловіки та жінка. 

“Це наслідки російського артобстрілу”, ‒ зазначив він.

У місті виникло  кілька пожеж. 

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто.

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Окрім того, вночі підрозділ ПвК "Схід" знищив над областю безпілотник ворога. Через падіння уламків зайнялася суха трава. Займення приборкали, підкреслив Лисак.

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