Унаслідок обстрілу Нікополя загинув 62-річний чоловік

Унаслідок російського обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області загинув 62-річний чоловік.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Ще троє людей отримали поранення – чоловіки та жінка.
“Це наслідки російського артобстрілу”, ‒ зазначив він.
У місті виникло кілька пожеж.
Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто.
Окрім того, вночі підрозділ ПвК "Схід" знищив над областю безпілотник ворога. Через падіння уламків зайнялася суха трава. Займення приборкали, підкреслив Лисак.
- Вчора через обстріл Нікопольщини було пошкоджене сільгосппідприємство. Понівечені 10 приватних будинків, 3 господарські споруди, газогони та лінія електропередач.