Унаслідок атак РФ на Харківщині зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури. Через російську агресію є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За добу по території Харківщини випущено 28 ворожих КАБів.
10 липня близько 8:00 у с. Козача Лопань Харківського району унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради.
Того ж дня о 05:03 в м. Куп‘янськ через обстріл пошкоджено газову трубу, 2 приватних домоволодіння та зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.
Близько 17:35 у смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району унаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
Перед цим там же унаслідок обстрілу горів одноповерховий будинок, пошкоджено 4-поверховий житловий будинок, зруйнований приватний будинок. Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес. На місці загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.
О 15:30 у с. Борщова Харківського району відбулося влучання двох КАБів у хвойний ліс.
Близько 12:20 у с. Циркуни Харківського району пошкоджено приватний будинок та прилеглі споруди.
На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень.
Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці.На Купʼянському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Синьківки.