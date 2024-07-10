За добу по території області ворог випустив 28 КАБів.

Унаслідок атак РФ на Харківщині зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури. Через російську агресію є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За добу по території Харківщини випущено 28 ворожих КАБів.

10 липня близько 8:00 у с. Козача Лопань Харківського району унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради.

Того ж дня о 05:03 в м. Куп‘янськ через обстріл пошкоджено газову трубу, 2 приватних домоволодіння та зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.

Близько 17:35 у смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району унаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

Перед цим там же унаслідок обстрілу горів одноповерховий будинок, пошкоджено 4-поверховий житловий будинок, зруйнований приватний будинок. Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес. На місці загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

Фото: Харківська ОВА наслідки обстрілу Харківщини

О 15:30 у с. Борщова Харківського району відбулося влучання двох КАБів у хвойний ліс.

Близько 12:20 у с. Циркуни Харківського району пошкоджено приватний будинок та прилеглі споруди.

Фото: Харківська ОВА наслідки обстрілу Харківщини

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень.

Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці.На Купʼянському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Синьківки.