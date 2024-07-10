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Унаслідок атак РФ на Харківщині зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури, загинули люди

За добу по території області ворог випустив 28 КАБів.

Унаслідок атак РФ на Харківщині зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури, загинули люди
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Унаслідок атак РФ на Харківщині зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури. Через російську агресію є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За добу по території Харківщини випущено 28 ворожих КАБів.

10 липня близько 8:00 у с. Козача Лопань Харківського району унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради.

Того ж дня о 05:03 в м. Куп‘янськ через обстріл пошкоджено газову трубу, 2 приватних домоволодіння та зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.

Близько 17:35 у смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району унаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

Перед цим там же унаслідок обстрілу горів одноповерховий будинок, пошкоджено 4-поверховий житловий будинок, зруйнований приватний будинок. Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес. На місці загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини
наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
наслідки обстрілу Харківщини

О 15:30 у с. Борщова Харківського району відбулося влучання двох КАБів у хвойний ліс.

Близько 12:20 у с. Циркуни Харківського району пошкоджено приватний  будинок та прилеглі споруди.

наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
наслідки обстрілу Харківщини

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень.

Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці.На Купʼянському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Синьківки.

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