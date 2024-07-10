«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Атака РФ: кількість загиблих від удару по будинку на Сирці в Києві зросла до 12 (оновлено)
Атака РФ: кількість загиблих від удару по будинку на Сирці в Києві зросла до 12 (оновлено)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку РФ, ‒ Зеленський
Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку РФ, ‒ Зеленський
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
«Люди залишилися під завалами — потрібно швидко розбирати уламки. Дітей вже вивезли в інші лікарні»
«Люди залишилися під завалами — потрібно швидко розбирати уламки. Дітей вже вивезли в інші лікарні»
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вночі запустила по Україні 20 безпілотників та 5 ракет

ППО працювала у восьми областях.

Росія вночі запустила по Україні 20 безпілотників та 5 ракет
Фото ілюстративне
Фото: Генгштаб

У ніч на 10 липня 2024 року Росія атакувала територію України однією балістичною ракетою «Іскандер-М» і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також  20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області Росії.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

В результаті бойової роботи вдалося збити 14 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській,  Вінницькій та Рівненській областях.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей. 

Збиті &quot;шахеди&quot;
Фото: Повітряні сили України
Збиті "шахеди"

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies