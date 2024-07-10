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Окупанти здійснили майже 500 атак по Запорізькій області, поранений чоловік

Від російських обстрілів постраждали 11 населених пунктів області.

Окупанти здійснили майже 500 атак по Запорізькій області, поранений чоловік
Наслідки атаки по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Окупанти здійснили 476 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Запорізькому району.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Роботиному, Рівнопіллю та Копаням.

228 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку. 

16 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Гуляйполе, Новоданилівку та Малинівку.

227 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новоданилівки.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Вчора росіяни завдали удару по місту Вільнянськ Запорізького району. Унаслідок атаки двоє чоловіків зазнали поранення, знищено найбільші підприємства громади.

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