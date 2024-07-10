Окупанти здійснили майже 500 атак по Запорізькій області, поранений чоловік

Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

227 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новоданилівки.

Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Роботиному, Рівнопіллю та Копаням.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти здійснили 476 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Запорізькому району.

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