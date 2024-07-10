Через російську атаку на Одещині загинуло двоє людей, один постраждалий у лікарні

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход.

В ніч на 10 липня російська армія атакувала ракетами Одеську область. Загинуло двоє людей, ще один постраждалий перебуває у лікарні. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", – написав Кіпер у телеграмі.

Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні.

Як уточнили у прокуратурі, загиблими є 50-річний водій вантажного автомобіля та 37-річний працівник порту.

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.

У ніч на 10 липня 2024 року Росія атакувала територію України однією балістичною ракетою «Іскандер-М» і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, а також 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Ракети агресорка спрямувала на Одещину.