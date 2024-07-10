ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Атака РФ: кількість загиблих від удару по будинку на Сирці в Києві зросла до 12 (оновлено)
Атака РФ: кількість загиблих від удару по будинку на Сирці в Києві зросла до 12 (оновлено)
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку РФ, ‒ Зеленський
Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку РФ, ‒ Зеленський
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поцілили у житлові квартали на Херсонщині, є жертва

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 12 населених пунктів області.

Росіяни поцілили у житлові квартали на Херсонщині, є жертва
Фото: Wikimapia

Унаслідок обстрілів Херсонської області минулої доби одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Дніпровське, Кізомис, Берислав, Станіслав, Антонівка, Токарівка, Широка Балка, Садове, Тягинка, Золота Балка, Ольгівка та місто Херсон.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Російські військові поцілили в навчальний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема в багатоповерхівку та 18 приватних будинків. 

Пошкоджено гаражне приміщення та автомобіль.

“Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення”, ‒ додав очільник ОВА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies