Росіяни поцілили у житлові квартали на Херсонщині, є жертва

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 12 населених пунктів області.

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Унаслідок обстрілів Херсонської області минулої доби одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Дніпровське, Кізомис, Берислав, Станіслав, Антонівка, Токарівка, Широка Балка, Садове, Тягинка, Золота Балка, Ольгівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в навчальний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема в багатоповерхівку та 18 приватних будинків.

Пошкоджено гаражне приміщення та автомобіль.

“Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення”, ‒ додав очільник ОВА.