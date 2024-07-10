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Умєров закликав українців за кордоном вступати в Український легіон добровольців, який буде створено в Польщі

Створення цього легіону є одним з положень безпекової угоди, нещодавно підписаної між Україною та Польщею.

Умєров закликав українців за кордоном вступати в Український легіон добровольців, який буде створено в Польщі
Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: Макс Требухов

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав українців за кордоном вступати в Український легіон добровольців, який буде створено в Польщі. Про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, підписана учора Володимиром Зеленським і Дональдом Туском, – це новий важливий крок у зміцненні обороноздатності обох держав-сусідів! Одним з ключових положень цієї угоди є створення Українського легіону – спеціального добровольчого підрозділу, який буде тренуватися на території Польщі для захисту нашої Батьківщини”, – повідомив Умєров.

Міністр навів аргументи, чому створення легіону є важливим:

  • Підвищення бойової готовності: наші добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС.
  • Міжнародна підтримка та оснащення: легіон буде оснащений найкращим обладнанням від наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.
  • Можливість для громадян України в Європі: українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.

“Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!” – написав Умєров.

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