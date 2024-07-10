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Спеціалісти Мін'юсту встановили, що удару по Охматдиту завдали російською ракетою Х-101

Щоб установити тип ракети, проаналізували понад 30 її фрагментів, а також відео влучання.

Спеціалісти Мін'юсту встановили, що удару по Охматдиту завдали російською ракетою Х-101
Фото: Інна Варениця

Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з 8 по 9 липня працювали на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України «Охматдит», щоб оперативно ідентифікувати застосовану ворогом зброю, повідомляє пресслужба Мін'юсту. 

Ідентифікували понад 30 частин й уламків ракети. Зокрема:

  • частину приводу повороту з фрагментами ланжерона консолі крила ракети;
  • фрагменти хвостового відсіку із частинами аеродинамічних рулів;
  • фрагмент двигуна;
  • фрагменти зовнішньої обшивки двигуна з частинами серійного номера та виробничого номера двигуна.

По відео влучання ракети в дитячу лікарню «Охматдит» орієнтовно розрахували розмір крилатої ракети — 7,5 м. 

“Специфічні інженерно-конструкторські особливості знайдених уламків та відповідні типові маркування свідчать про застосування збройними силами Російської Федерації стратегічної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101. Її довжина складає 7,5 м, бойова частина – близько 400 кг, максимальна швидкість – 720 км/год, дальність польоту – до 5000 км”, – заявив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко.

Фото: Мін'юст

Фото: Мін'юст

Фото: Мін'юст

Тим часом аналіз ООН вказує на “високу ймовірність” прямого влучання російської ракети в Охматдит. В організації відкинули версію про ураження лікарні внаслідок роботи ППО.

Через російську ракетну атаку в Києві пошкоджено понад 100 будинків, 6 будинків доведеться розібрати. Людей, які проживали в обстріляних будинках, розмістили в гуртожитках міста. У Києві кількість загиблих склала 33 людини. Постраждали 117 осіб.

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