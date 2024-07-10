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Біля кордону із Молдовою затримали 23 чоловіків, які добиралися до держрубежу зерновозом

За такі "послуги" кожен із порушників заплатив він 5 до 16 тисяч доларів.

Біля кордону із Молдовою затримали 23 чоловіків, які добиралися до держрубежу зерновозом
Затримані правопорушники
Фото: ДПСУ

Прикордонники Подільського загону  запобігли ще одній спробі незаконного переправлення осіб до Молдови. Недалеко від держрубежу затримали 23 чоловіків, які намагалися потрапити до сусідньої країни.

Про це повідомили у ДПСУ.

Зʼясувалося, 23 жителі Київської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Черкаської, Запорізької, Чернігівської, Сумської областей діяли за вказівками адміна телеграм-каналу. Останній, за свою допомогу отримав із кожного від 5 до 16 тис. доларів США. Повну вартість поїздки порушники сплатили одразу на криптогаманець.

Туристів до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора, звідки вони пішки вирушили до держрубежу.

На околиці одного з сіл Подільського району всіх бажаючих незаконно потрапити до Придністровського регіону Молдови затримали прикордонники.

Коло причетних осіб встановлюється. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

На порушників склали протоколи про адмінправопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи розглядатиме суд.

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