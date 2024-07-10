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Країни НАТО нададуть $7 млн для підтримки українських військовслужбовиць

Допомога, зокрема, включатиме понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

Країни НАТО нададуть $7 млн для підтримки українських військовслужбовиць
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Slava Ratynski

Країни НАТО нададуть $7 млн для підтримки жінок в ЗСУ. Допомога, зокрема, включатиме понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

Як повідомили у Міноборони, про надання допомоги оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен на прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека", який відбувався в рамках саміту Альянсу у Вашингтоні. 

"Надто часто українські військовослужбовиці не мають необхідного спорядження для задоволення своїх унікальних потреб в повному обсязі. Сьогодні ми робимо крок, щоб виправити це, оголосивши, що країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США на закупівлю обладнання для жінок у Збройних силах України. Ми аплодуємо кожному союзнику, який виступив, щоб допомогти в цій ініціативі", – заявив Блінкен.

У міністерстві уточнили, що перемовини з НАТО щодо можливості додаткового фінансування виробництва жіночої військової форми та бронежилетів для ЗСУ велися з 2023 року та досягли значного прогресу у березні 2024 року, коли відбулася зустріч заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової зі спеціальною представницею генерального секретаря НАТО у справах жінок, миру і безпеки Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір.

Тоді сторони домовилися про обмін досвідом, консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України. А також про значну фінансову допомогу, яка сприятиме забезпеченню жінок-військовослужбовців необхідною амуніцією та обладнанням.

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