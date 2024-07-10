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Попри війну на Херсонщині зібрали перші 160 тонн кавунів

Баштанними культурами засіяно близько тисячі гектарів у області. 

Попри війну на Херсонщині зібрали перші 160 тонн кавунів
Збір херсонських кавунів
Фото: Скріншот відео

У Херсонській області пропри війну зібрали перші 160 тонн кавунів. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, до повномасштабного вторгнення Росії кожен третій український кавун чи диня були вирощені саме на Херсонщині.

"Попри все аграрії не здаються. Сільгоспвиробники працюють, аби не залишити нас без відомих і надзвичайно смачних херсонських кавунів та динь. Баштанними культурами засіяно близько тисячі гектарів", – зазначив Прокудін. 

Він додав, що зараз на полях Херсонщини киплять роботи, адже триває збір ранніх кавунів. 

"Перші 160 тонн кавунів – зібрано. І згодом українці зможуть придбати херсонські кавуни у різних куточках нашої країни", – повідомив начальник Херсонської ОВА. 

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