У МЗС прийняли копії вірчих грамот новопризначеного посла Китаю

Сьогодні, 21 листопада заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкуня.
Про це йдеться у повідомленні МЗС.
Заступник міністра привітав китайського високопосадовця з початком його дипломатичної місії в Україні та відзначив позитивну динаміку активізації українсько-китайського політичного діалогу у цьому році.
Політики обговорили потенціал торговельно-економічної співпраці між Україною та Китаєм, а також взаємодію двох країн у багатосторонніх форматах.
- Нещодавно у китайському МЗС Україну назвали “дружньою країною” і заявили про готовність до співпраці.