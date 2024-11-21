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У МЗС прийняли копії вірчих грамот новопризначеного посла Китаю

Новим послом Китаю в Україні є Ма Шенкунь.

У МЗС прийняли копії вірчих грамот новопризначеного посла Китаю
Заступник глави МЗС України Євген Перебийніс прийняв та посол в Україні Ма Шенкунь
Фото: МЗС

Сьогодні, 21 листопада заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкуня.

Про це йдеться у повідомленні МЗС. 

Заступник міністра привітав китайського високопосадовця з початком його дипломатичної місії в Україні та відзначив позитивну динаміку активізації українсько-китайського політичного діалогу у цьому році.

Українська та китайська делегації
Фото: МЗС
Українська та китайська делегації

Політики обговорили потенціал торговельно-економічної співпраці між Україною та Китаєм, а також взаємодію двох країн у багатосторонніх форматах.

  • Нещодавно у китайському МЗС Україну назвали “дружньою країною” і заявили про готовність до співпраці.
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