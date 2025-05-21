У Сумській області через агресію РФ є поранені і загиблі, від атак постраждали 35 населених пунктів

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області протягом доби загинули дві людини, ще 5 поранені. Війська агресора здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.
Про це інформує пресслужба ОВА.
У Юнаківській громаді через атаку FPV-дроном та удар КАБом загинули дві людини – 1992 р.н. та 1965 р.н.
У Великописарівській громаді внаслідок скидання ВОГ з БпЛА отримали поранення 2 особи, 1968 р.н. та 1973 р.н.
В Есманьській громаді через скидання ВОГ з БпЛА отримала поранення 1 особа, 1965 р.н.
У Середино-Будській громаді через удар БпЛА отримала поранення 1 особа 1992 р.н.
Також одна людина отримала поранення через нічну атаку ворожих БпЛА у Сумській громаді.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА:
- 10 ударів КАБів;
- 60 вибухів РСВ;
- 30 скидань ВОГ з БпЛА.
- Також РФ здійснила ракетний удар та атаки БпЛА по території Сумщини.
Ворог пошкодив та зруйнував об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Хотінській громаді пошкоджено приватні будівлі;
- у Сумській громаді пошкоджено промислові обʼєкти, лінії електропередач.
Вдалося евакуювати 59 людей.За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 34 хвилини.