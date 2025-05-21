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​Армія ворога за добу втратила 980 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 976 780 окупантів. 

​Армія ворога за добу втратила 980 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники ліквідували 980 окупантів, ворожий танк, 2 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи та 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 976780 (+980) осіб,
  • танків ‒ 10835 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22569 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28090 (+23) од,
  • РСЗВ – 1388 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36692 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49169 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3895 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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