​Армія ворога за добу втратила 980 солдатів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 980 окупантів, ворожий танк, 2 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи та 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 976780 (+980) осіб,
- танків ‒ 10835 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22569 (+2) од,
- артилерійських систем – 28090 (+23) од,
- РСЗВ – 1388 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36692 (+71),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49169 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 3895 (+1).
Дані уточнюються.