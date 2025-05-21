​Армія ворога за добу втратила 980 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські захисники ліквідували 980 окупантів, ворожий танк, 2 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи та 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 976 780 окупантів.

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