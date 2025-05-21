Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Санлікар Києва: ймовірною причиною спалаху гепатиту А стало потрапляння брудної води в мережу
Санлікар Києва: ймовірною причиною спалаху гепатиту А стало потрапляння брудної води в мережу
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
Син Трампа присоромив дружину Байдена за "проґавлену" хворобу чоловіка - вона доктор, але не лікар
Син Трампа присоромив дружину Байдена за "проґавлену" хворобу чоловіка - вона доктор, але не лікар
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії
Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії
Австрійський мовник ORF поскаржився на вартість проведення Євробачення
Австрійський мовник ORF поскаржився на вартість проведення Євробачення
Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище
Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище
Велика Британія ввела широкомасштабні санкції проти РФ через небажання Путіна припинити вогонь
Велика Британія ввела широкомасштабні санкції проти РФ через небажання Путіна припинити вогонь
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині росіяни дроном пошкодили інфраструктуру

Окупанти застосували по області безпілотники і артилерію.

На Дніпропетровщині росіяни дроном пошкодили інфраструктуру
Фото ілюстративне
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпропетровській області росіяни дроном пошкодили інфраструктуру. Окупанти били такожі важкою артилерією.

Про це повідомили у ОВА. 

Вчора ввечері агресор ще раз атакував Нікопольщину. Влучив FPV-дроном по Марганецькій громаді. 

А вночі під ударом було Криворіжжя. Безпілотник російська армія спрямувала на Грушівську громаду. Пошкоджена інфраструктура. 

На ранок ворог знову поцілив по Нікопольщині, зокрема по райцентру та Марганецькій громаді. Застосував важку артилерію і БпЛА.  

На щастя, ніхто не постраждав.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies