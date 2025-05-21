На Дніпропетровщині росіяни дроном пошкодили інфраструктуру

У Дніпропетровській області росіяни дроном пошкодили інфраструктуру. Окупанти били такожі важкою артилерією.
Про це повідомили у ОВА.
Вчора ввечері агресор ще раз атакував Нікопольщину. Влучив FPV-дроном по Марганецькій громаді.
А вночі під ударом було Криворіжжя. Безпілотник російська армія спрямувала на Грушівську громаду. Пошкоджена інфраструктура.
На ранок ворог знову поцілив по Нікопольщині, зокрема по райцентру та Марганецькій громаді. Застосував важку артилерію і БпЛА.
На щастя, ніхто не постраждав.
- Напередодні росіяни дронами понівечили ферму на Дніпропетровщині.