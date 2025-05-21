На Дніпропетровщині росіяни дроном пошкодили інфраструктуру

Окупанти застосували по області безпілотники і артилерію.

У Дніпропетровській області росіяни дроном пошкодили інфраструктуру. Окупанти били такожі важкою артилерією.

Про це повідомили у ОВА.

Вчора ввечері агресор ще раз атакував Нікопольщину. Влучив FPV-дроном по Марганецькій громаді.

А вночі під ударом було Криворіжжя. Безпілотник російська армія спрямувала на Грушівську громаду. Пошкоджена інфраструктура.

На ранок ворог знову поцілив по Нікопольщині, зокрема по райцентру та Марганецькій громаді. Застосував важку артилерію і БпЛА.

На щастя, ніхто не постраждав.