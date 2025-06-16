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На Вовчанському напрямку знищили комплекси дальнього візуального спостереження “Муром-М” росіян

Техніку окупантів знищили бійці ДПСУ.

На Вовчанському напрямку знищили комплекси дальнього візуального спостереження “Муром-М” росіян
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Військовослужбовці Держприкордонслужби України (ДПСУ) продовжують виконання бойових завдань на півночі Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Бійці бригади “Гарт” виявили та знищили на Вовчанському напрямку дві ворожі автівки, два комплекси дальнього візуального спостереження “Муром-М” та антену зв’язку”, - йдеться у повідомленні. 

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В ДПСУ додали, що мінометники та дронарі підрозділу “Скорпіон” накрили вогнем опорні пункти загарбників. Внаслідок цього було знешкоджено п’ятьох окупантів.

  • Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України знищили 6 танків та 2 засоби ППО загарбників.
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