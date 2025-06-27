Урочиста церемонія надання ступеня почесних докторів Оксфордського університету відбулася 25 червня. Серед восьми новоспечених докторів – Сергій Плохій та Тімоті Снайдер.

На сайті Оксфордського університету зазначають, що урочистості розпочалися з процесії по історичному маршруту через коледж Ексетер, вулицю Катт та подвір’я Бодлеанської бібліотеки. Далі лауреати підписали Почесну книгу в Школі богослов’я, після чого вирушили до Шелдоніанського театру — місця проведення церемонії ще з 1670 року.

Серед цьогорічних лауреатів — всесвітньо відомий український історик, професор Гарвардського університету Сергій Плохій. Він є автором численних праць з історії Східної Європи, зокрема України, і очолює Український науково-дослідний інститут при Гарварді. Народжений у СРСР, він провів дитинство в Україні, здобув вищу освіту в Дніпропетровському університеті, де також став професором. Згодом працював у Канаді, зокрема в Університеті Альберти, де заснував дослідницьку програму з релігії та культури.

Почесні ступені також отримали: легендарний легкоатлет сер Мо Фара, біофізик Ервін Неєр, журналіст Клайв Майрі, письменники Колм Тойбін і Мелвін Брегг, історик Тімоті Снайдер та інженер і винахідник Роберт Ленгер.