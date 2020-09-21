Обмеження у червоній зоні вперше встановили з урахуванням пропозицій регіональних комісій

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 вересня з урахуванням наданих регіональними комісіями ТЕБ та НС пропозицій прийнято рішення про запровадження обмежень на територіях, де 18 вересня встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів.

Так, з 00:00 22 вересня у всіх регіонах, що віднесені до червоної зони, заборонено:

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування тощо;

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів які надають соціальні послуги екстрено, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

У кожному із регіонів встановлено певні винятки.

Окрім того, у м. Чопі Закарпатської області обмежено відвідування закладів освіти, посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення і регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним та міським транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів, включаючи водія, не більше п’яти осіб без врахування дітей віком до 14 років.

Посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення заборонена також у Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівської, м. Бережани та у Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільської областей.

У м. Каневі Черкаської та у Герцаївському, Кельменецькому районах Чернівецької області обмежено також відвідування закладів освіти.

У м. Славуті та у Волочиському районі Хмельницької області обмеження щодовідвідування закладів освіти не стосуються дитячих садків.

Нагадаємо, що з 21 вересня діє оновлений розподіл на карантинні зони. Він установлений на основі внесених урядом змін до постанови від 22 липня. Документом передбачено, що червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюватиметься за спільним рішенням Державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС у разі завантаженості більше 75 відсотків ліжок у закладах охорони здоров’я регіону протягом 5 днів підряд, або перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 (випадків на 100 тис. населення за 14 днів) більше ніж у 5 разів.

Це може бути одномоментне закриття всіх сфер бізнесу або поступове обмеження певних сфер, які в даному конкретному регіоні призводять до спалахів хвороби.

Крім того, на засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запрошуються представники регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на території яких запроваджуються протиепідемічні обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки, з правом дорадчого голосу.

Раніше у МОЗ повідомили, що до послаблення карантину в Україні готові тільки дві області - Кіровоградська та Херсонська. Решта не відповідають показнику кількості нових хворих на 100 тис. населення.