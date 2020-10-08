Світову організацію торгівлі вперше очолить жінка

У фінальний раунд відбору на цю посаду вийшли дві претендентки: ексміністерка фінансів Нігерії та міністрерка торгівлі Південної Кореї.

Генеральним директором Світової організації торгівлі вперше в історії стане жінка.

Про це повідомила пресслужба СОТ.

Голова генеральної ради СОТ, представник Нової Зеландії Девід Уокер і координатори конкурсу повідомили, що у третій, фінальний, раунд відбору на цю посаду вийшли дві претендентки: ексміністрерка фінансів Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала і міністерка торгівлі Південної Кореї Ю Мен Хі.

Одна з них стане сьомим гендиректором СОТ і змінить на цій посаді Роберто Азеведу.

"Наша мета, як і раніше полягає в тому, щоб заохочувати і полегшувати досягнення консенсусу між членами і сприяти переходу від цього остаточного списку з двох кандидатів до прийняття рішення про призначення", - пояснив Уокер.

Третій етап консультацій розпочнеться 19 жовтня і триватиме до 27 жовтня. Затвердити нового голову СОТ має Генеральна рада.

Нагадаємо, 14 травня гендиректор СОТ Азаведу повідомив, що йде у відставку на рік раніше запланованого терміну. Він займав цю посаду з вересня 2013 року. Його другий чотирирічний термін почався у вересні 2017 року і повинен був завершитися в кінці серпня 2021 року.