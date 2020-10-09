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Через ускладнення ситуації з COVID-19 уряд Словаччини залучає війська

1500 військовослужбовців допомагатимуть медикам.

Через ускладнення ситуації з COVID-19 уряд Словаччини залучає війська
Фото: EPA/UPG

Різке зростання кількості інфікованих ковідом упродовж останніх трьох діб змусило уряд Словаччини залучити військових для допомоги медикам та запровадити суворіші карантинні обмеження.

Про це пише Reuters.

В уряді повідомили, що у Словаччині 8 жовтня було виявлено 1184 нових випадків коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Марек Крайчі сказав, що число "R", яке оцінює швидкість поширення інфекції, становило близько 1,4, що означає подвоєння кількості нових інфекцій за тиждень.

Уряд вирішив залучити до 1500 військовослужбовців для допомоги в місцевих громадських службах охорони здоров'я та в лікарнях. Перші 267 з них будуть працювати вже у найближчі вихідні, щоб допомогти простежити контакти інфікованих ковідом.

Наразі Словаччина уникала жорстких карантинних обмежень, але зобов’язала людей носити маски для обличчя у закритих громадських приміщеннях, обмежила кількість покупців у магазинах, заборонила роботу ресторанів та барів після 22:00 та обмежила кількість учасників на спортивних та публічних заходах.

На даний момент у Словаччині зафіксовано майже 17 тис. випадків коронавірусу, 57 з них летальні.

З 1 жовтня у Словаччині діє режим надзвичайної ситуації через зростання захворюваності COVID-19.

Раніше повідомляли, що Італія продовжила карантин до кінця січня.

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