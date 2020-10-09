Нагірний Карабах: Алієв заявив про знищення азербайджанською армією лінії розмежування

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що поміняв статус-кво щодо врегулювання нагірнокарабаського конфлікту, азербайджанська армія прорвала і знищила лінію розмежування.

Про це Алієв сказав у зверненні до народу, передає Інтерфакс-Україна.

"Я поміняв статус-кво, на поле битви. Немає його. Лінія розмежування? Нема її. Ми прорвали і знищили її", - сказав президент Азербайджану 9 жовтня.

За його словами, 30 років збройні сили Вірменії зміцнювали лінію зіткнення за допомогою бетонних конструкцій. Тепер азербайджанські військові ці конструкції зруйнували.

Алієв підкреслив, що нової лінії зіткнення більше не буде і що ВС Азербайджану звільнять всі "окуповані території". "Ця перемога - найяскравіша перемога азербайджанського народу за всю історію", - сказав він.

Алієв зазначив, що Азербайджан дає Вірменії останній шанс на мирне врегулювання нагірнокарабаського конфлікту.

"Глава МЗС Вірменії вирушив до Москви на переговори щодо Карабаху. Вчорашні і позавчорашні події на політичній арені показали, що керівництво Вірменії, нарешті, почало усвідомлювати, що буде діяти відповідно до наших умов. Ми даємо (Вірменії) шанс піти з наших територій мирним шляхом. Ми все одно повернемо ці території і відновимо свою територіальну цілісність. Ми не хочемо кровопролиття, але хочемо свої території, і їм не варто упускати цей шанс", - заявив президент Азербайджану.

Він додав, що сьогоднішня зустріч у Москві "внесе ясність у багато питань".

"Вірменія повинна прийняти базові принципи", - заявив Алієв.

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Того ж дня Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані. 2 жовтня Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність.

4 жовтня Азербайджан повідомив, що вірменська армія завдала удару по місту Гянджа.

ООН та світові лідери закликали сторони до негайних переговорів. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв головною умовою перемир'я назвав виведення збройних сил Вірменії з регіону.

У НАТО вважають, що військового вирішення конфлікту в Нагірному Карабаху не існує.