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Трамп збирає мітинг на галявині Білого дому, - ЗМІ

Планується, що президент США виступить з промовою з балкона.

Трамп збирає мітинг на галявині Білого дому, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп збирає в суботу мітинг на Південній галявині Білого дому, який стане його першим публічним заходом після офіційного оголошення про його захворюванні COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

"Президент Дональд Трамп відновить публічні заходи в суботу і знову створить потенційну загрозу для інших життів", - йдеться у повідомленні.

Телеканаол наголошує, що президент збирає гостей тільки через дев'ять днів після того, як він оголосив про свій діагноз COVID-19.

Планується, що Трамп виступить з промовою з балкона.

Нагадаємо, результати тестів на COVID-19 підтвердили хворобу у Дональда Трампа і його дружини Меланії 2 жовтня. Наступного дня Трампа госпіталізували. 5 жовтня хворий на CОVID-19 Трамп заявив, що залишає госпіталь та повертається до Білого дому.

Позитивний тест на COVID-19 також отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Тести на ковід також здали віцепрезидент США Майк Пенс і його дружина, а також голова Мінфіну США Стівен Мнучін. Їхні тести показали негативний результат. Держсекретар Майк Помпео, який перебував у європейському турне, теж здав аналіз на коронавірус COVID-19, його результати негативні. Тест Байдена на коронавірус виявився негативним.

5 жовтня речниця Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що отримала позитивний результат тесту.

За даними телеканалу АВС, на цей момент зафіксовано 34 випадки зараження високопоставлених співробітників американської адміністрації та осіб.

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