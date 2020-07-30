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На Тернопільщині чоловік утретє захворів на COVID-19

Ситуація з коронавірусом в області погіршується.

На Тернопільщині чоловік утретє захворів на COVID-19
Фото: EPA/UPG

У Тернопільській області зареєстровано кілька повторних випадків захворювання на COVID-19. Один із пацієнтів заразився коронавірусною інфекцією вже втретє.

Про це інформує пресслужба Тернопільської ОДА.

"В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на COVID-19. Є хворий, який захворів уже втретє", - сказав начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Богайчук.

Він констатував погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області.

"Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 – на кисневій масці, 17 – на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані", - зазначив Володимир Богайчук.

Також він наголосив, що спостерігається агресивність вірусу в певних регіонах. Зокрема, у Монастириському районі стан майже всіх хворих тяжкий.

Станом на 29 липня інтенсивний показник захворюваності в області – 270,7 випадку на 100 тисяч населення, в Україні – 159,0. Показник летальності від COVID-19 у Тернопільський області один з найнижчих – 1,4% при загальноукраїнському 2,4%.

Раніше повідомлялося, що в Монастириському районі, який був епіцентром пандемії в області, від коронавірусної недуги одужала 90-річна жінка.

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