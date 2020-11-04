ЦВК назвала дати повторних виборів мерів у 11 містах

Центральна виборча комісія назвала дати повторних виборів міських голів у 11 населених пунктах.

Про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

"З інформації, яку ми отримали на сьогодні, повторне голосування уже призначили у 9-ти областях. Голосування відбудеться 15 та 22 листопада", - йдеться у повідомленні.

Другий тур виборів пройде 15 листопада в Сумах, Луцьку, Краматорську і Кам'янці-Подільському. На 22 листопада вибори призначені у Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному.

Фото: facebook.com/UACEC

Нагадаємо, місцеві вибори відбулися 25 жовтня 2020 року. Цього разу проходили одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирали міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко назвав місцеві вибори 2020 одними з найскладніших в історії України. Громадяни обирали депутатів до 1577 місцевих рад, 22 обласних, 119 районних і 370 міських. Загальна кількість мандатів - 3 122, кількість голів, які будуть обрані, - 1421.