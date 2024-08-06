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Очільник Київської ОВА розповів про наслідки нічної російської атаки на область

Поранених немає.

Очільник Київської ОВА розповів про наслідки нічної російської атаки на область
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині, фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко оприлюднив оновлену інформація про наслідки нічної атаки Росії на область.

Станом на 18.00 оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків обстрілів. 

За словами Кравченка, падіння уламків наразі зафіксовані у двох районах області. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає.

В одному з районів зафіксовано низку пошкоджень. Так, у чотирьох багатоповерхових житлових будинках вибиті вікна, а у приватному будинку пошкоджені фронтони і теж вибиті вікна, крам того, понищена автівка.

На двох АЗС вибиті вікна й посічені фасади, а у багатоповерховій будівлі з офісними приміщеннями вибиті двері, вікна, посічений фасад. Є пошкодження у комунальному підприємстві, одному з торгових центрів та кафе, складському приміщенні на території гаражного кооперативу і чотирьох підприємствах.

Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджений будинок лісника. В іншому районі  виявили уламки ворожої цілі на приватній прибудинковій ділянці.  Постраждалих немає.

  • Уночі 6 серпня росіяни атакували Київщину за допомогою ракет та ударних дронів. Протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі.
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