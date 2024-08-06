Росіяни атакували Дніпропетровщину, троє людей поранені

Сьогодні, 6 серпня, росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, росіяни завдавали ударів по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах.

Внаслідок російських обстрілів постраждали троє людей - чоловіки 46 і 57 років та 57-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Також російськими обстрілами пошкоджені пожежний підрозділ, амбулаторія, дитсадок, зайнявся приватний будинок. Всього обстрілом було пошкоджено 15 приватних будинків, 10 господарських споруд, авто, сонячні панелі, екскаватор.

Крім того, обстріл зачепив лінії електропередач.