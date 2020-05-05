Голова Черкаської ОДА Боднар: «Мер Бондаренко лише казав про несправедливість та посміхався»

LB.ua обговорило з очільником черкаської ОДА боротьбу з коронавірусом в регіоні, комунікацію з центром та місцевих очільників між собою, перспективи місцевих виборів.

Конфлікт, породжений діями черкаського міського голови Анатолія Бондаренка , триває вже другий тиждень. В доволі різких своїх висловлюваннях, пан Анатолій критикує політику центральної влади щодо запобігання розповсюдження коронавірусу; звертає увагу на кричущі соціальні несправедливості; розповідає про стан справ на місцях. Зокрема, розповідає про свою взаємодію з очільником Черкаської ОДА Романом Боднарем, висловлюючись щодо нього не надто доброзичливо (Боднар є уже другим керівником регіону за нової влади, його призначенню безпосередньо сприяв профільний заступник ОП Сергій Трофімов). Справедливо, Боднар має право на відповідь, яке сьогодні й реалізовує.

Фото: Петро Забіла Роман Боднар

Це наше інтерв’ю обумовлено низкою попередніх висловлювань черкаського міського голови пана Бондаренко. Зокрема, в своєму спілкуванні з LB.ua він сформулював проти вас цілу низку звинувачень, які коректно можна резюмувати як «бездіяльність». Що там у вас взагалі відбувається? Між вами двома та в Черкасах загалом?

Чесно кажучи, співпраця з мерією до цього часу у нас була нормальна. Він (мер Черкас Анатолій Бондаренко - С.К.) її розцінює як напружену, я її розцінюю як конструктивну, ділову. Без пієтетів, але з нормальним спілкуванням. Черкаси - складний регіон, мер багато років формував тут місцеву політику. Коли я сюди приїхав, був, як кістка в горлі всім. Коли почали працювати правоохоронні органи, бо новий керівник СБУ і новий прокурор практично в один час зі мною прийшли, я сказав меру: “Анатолію Васильовичу, працюємо за законом, якщо будуть порушення, я реагую; якщо з нашого боку порушення - ви реагуєте”. З того моменту у нас почалися прохолодні відносини, хоча й ніби все нормально.

23 квітня в нас була селекторна нарада з керівником ОП, на якій були присутні мери обласних центрів. До цього ми спілкувалися с Бондаренком про те, що карантин виснажує, треба щось думати. Я сказав, що уряд готує поетапний вихід. Ніби ніяких проблем не було. На селекторі він сказав, що в нас нормальна співпраця. Була нормальна конструктивна взаємодія, президент не раз наголошував на співпраці з місцевою владою. Неодноразово проводили спільні брифінги.

І от 23 квітня в нас все добре, а 30 квітня після обіду мені повідомляють, що опубліковане рішення виконкому - послабити карантин. Від нас миттєва реакція: ми дали запит, що рішення суперечить чинному законодавству. Я набираю заступника мера, бо сам мер у відпустці.

Фото: facebook/Роман Боднар

Він пішов у відпустку в той самий день?

Ні, кількома днями раніше.

…Отже, я сказав заступнику, що таке рішення треба скасовувати. Він відповів, що скликає на 19.00 виконком удруге.

Було б дивно, якби виконком скасував рішення, котре ухвалив того ж дня.

Але вони збирають винком на вулиці, біля міської ради, де вже присутні місцеві активісти “Свободи” та Нацкорпусу. “Свобода”, щоб ви розуміли, є частиною промерської більшості в міській раді, вона має квоти по окремих структурних підрозділах міської ради. Двоє із заступників мера також є представником “Свободи”. Мене туди теж запросили, щоб, вочевидь, привселюдно розірвати на шматки. Це була очевидна провокація, ініційована, швидше за все, не Бондаренком.

З 11 членів виконкому проти послаблення карантину проголосувала лише одна людина - заступниця міського голови. З’явився мер, котрий, нагадаю, був у відпустці, проголосив свій полум'яний спіч та пішов.

Зранку ми зустрічали міністра охорони здоров’я, котрий був у нас із плановим робочим візитом.

Фото: facebook/Роман Боднар Роман Боднар та міністр охорони здоров‘я Максим Степанов під час візиту міністра на Черкащину, 1 травня 2020

Але з Бондаренком, наскільки я знаю, він не зустрічався.

Так він же у відпустці, як з ним зустрічатися? О 9 годині я записую відеозвернення до черкащан. Кілька брифінгів дав міністр. Я дав команду готувати засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, котра наділена відповіними повноваженнями. Запросили і Бондаренка. Засідання почалось о 16-й. На всі питання, що стало підставою для послаблення карантину, Бондаренко лише казав про несправедливість та посміхався. Під місцевим слідчим управлінням зібрався так званий мітинг проти кримінального провадження, котре вже було зареєстровано на той час. Однак серед присутніх - в основному місцеві політики, а не підприємці.

Що було далі?

Комісія ТЕБ та НС одностайно рекомендувала скасувати рішення міськвиконкому як таке, що суперечить чинному законодавству, і зобов’язати обласну адміністрацію звернутися з позовом до адміністративного суду щодо призупинення незаконного рішення. Це основні пункти, їх було ще декілька.

Ви обмовилися про те, що рішення мер, вочевидь, приймав несамостійно. Хто, по-вашому, за цим стоїть?

Я знаю, що депутати міської ради від “Батьківщини” та “Свободи” хотіли протягти через обласну раду рішення про недовіру мені. Хоча, які підстави? Мабуть те, що я “недоговороспроможний”? Але про які “договорняки” може йти мова, коли намагаєшся працювати за законом!? За деякою інформацією до ініціативи про оголошення мені недовіри причетний один із народних депутатів, який контролює невеличку фракцію в обласній раді. Він, мабуть, образився на те, що правоохоронні органи розпочали на його окрузі розслідування по окремих епізодах, пов'язаних із використанням бюджетних коштів. Але я до ініціювання цього розслідування не маю жодного відношення.

Фото: Петро Забіла

Навіть якщо це так, з ваших слів можна зробити висновок, що ці люди є лише виконавцями. Але якщо існував якийсь глобальний план, є й ті, хто його придумав.

Я не можу нікого звинувачувати, оскільки не маю доказів. Але все так вивірено, перед вихідними зроблено, щоб не було змоги зреагувати оперативно. Не думаю, що план розроблений місцевою владою, оскільки спільні риси простежуються по всій Україні. Думаю, що їх хтось консультував і координував.

Дії мера Бондаренка пов’язані з його політичними чи партійними амбіціями?

Якось в розмові він мені натякнув, що на 99% не балотуватиметься на наступних виборах. Що йому це не треба. Але все може змінитися, тим паче коли за ним стоять такі впливові гравці. Без них він не наважився б на такі кроки. До цього він демонстрував підтримку президента.

Ви не вважаєте, що ситуація, яка складається в Черкасах, відображає ситуацію по Україні в цілому? Місцева влада реально стала сильнішою. У регіонів є серйозні претензії до центру. Аргументовані. Анатолій Бондаренко, зокрема, згадував дорожній фонд. Може, справа, все ж таки, не тільки в Бондаренкові?

Я на своїй сторінці в фейсбуці відповів на усі питання. По дорожньому фонду це брехня, тому що ми в цьому році виділяємо 30 мільйонів на чотири дороги в Черкасах, а вони все ніяк не можуть визначитися, на які саме - три листи нам написали. Ще 17 мільйонів виділили на в’їзд в Черкаси. Це дорога, де не був визначений балансоутримувач. Вона нічийна - ні місцевого, ні державного значення. Вона в поганому стані, ми вирішили взяти її на баланс Обласної державної адміністрації і в цьому році ми її зробимо повністю. Тема доріг для мера Черкас важлива, це основа його піару. Тому будь-яке затягування процесу болісно ним сприймається.

Фото: facebook/Роман Боднар Ремонт дороги державного значення Н-08 Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя

Але ж питання наразі не в дорогах. Навряд чи можна заперечувати той дизком’юнікейшн, який є між центром та регіонами.

Коли надбання демократії, чим і є місцеве самоврядування, опиняється в руках безвідповідальних місцевих депутатів та чиновників, в них виникає відчуття, ніби вони Бога за бороду схопили. По суті громада на 5 років може стати заручником неефективних рішень. А головна проблема в тому, що коли в прокуратури забрали повноваження загального нагляду, їх мали б передати префектам. Але префектури ще немає. Немає інструменту для швидкого реагування на рішення місцевих рад. А на місцях приймається багато незаконних рішень. Оскаржити їх можна лише в суді.

Анатолій Бондаренко в нашому інтерв’ю сказав, що ви зателефонували йому лише через 1,5 дня після оголошення рішення щодо послаблення карантину.

Ні. Я набрав його наступного дня. Але ж обов’язки міського голови виконував його заступник, з яким я зв’язався одразу після ухвалення виконкомом рішення.

Проте ланцюгова реакція вже запущена. Кав’ярні, салони краси серйозно готуються відкриватися. Ця ситуація позначиться на місцевих виборах, як ви вважаєте?

Підприємці виявилися більш свідомими, ніж місцева влада. Люди виснажені емоційно. Втомлені. Малий та середній бізнес залишився без фінансових залишків. Ще й “Велюри”... Так, це помилка нардепа, і на цю помилку була реакція і правоохоронців, і керівництва держави. До речі, на “Епіцентр” в перші дні склали протокол. Але міський голова до цього не має ніякого відношення.

Але при тому, що невеликі будівельні магазини закриті, “Епіцентр” працює.

Протокол про порушення був складений...

Можливо, треба було дещо раніше почати говорити про послаблення карантину, яке заплановане з 11 травня. Дати людям світло в кінці тунелю. Тоді б цей політичний піар не спрацював.

Карантин - це складне випробування. Доводиться приймати рішення між поганим і дуже поганим. І хтось має брати на себе відповідальність. Ми комунікували, аргументували свої наміри, необхідність карантину для збереження здоров’я людей. Але запит на вихід з карантину є надзвичайно великий.

Річ у тому, що відносно невелика кількість хворих, яку ми маємо, - якраз наслідок карантину. Тому говорити про його недоцільність - дуже неправильно.

Фото: Максим Козленко

В інтерв’ю Анатолій Бондаренко говорив про те, що через прийом хворих на COVID-19 для жителів області фактично заблокована обласна лікарня. Це при тому, що в міській повно вільних ліжок в інфекційному відділенні.

Це неправда. Наш алгоритм роботи прописаний в протоколі та затверджений міністерством. Ми визначили, як і інші області, першу хвилю лікарень - шість - які б мали першими працювати з COVIDними хворими. Але вводили їх поетапно, не зразу всі шість. Чому почала приймати обласна лікарня? Бо багато інфікованих із складними супутніми патологіями, їм треба надавати якісну медичну допомогу. Але для COVIDних хворих була відведена окрема зона. В іншому крилі працюють з іншими хворими.

Третя міська лікарня - комунальний заклад, досить проблемний. Там 27 лікарів захворіли коронавірусом. Там був реальний бардак. Ми навіть писали офіційні листи з вимогою провести епідрозслідування та привести свої дії у відповідність до протоколів Міністерства охорони здоров’я.

Наразі, за оцінкою Міністерства охорони здоров’я, ми забезпечені засобами захисту на 80%, це кращий показник в Україні. Ми добре спрацювали з великим бізнесом. МХП виділив 14 мільйонів гривень на ЗІЗи, загалом зібрали майже майже 20 млн грн. В них дуже швидка логістика - швидко з Китаю завезли всі необхідні засоби. Ми відпрацювали систему - не витратили всі гроші в перший же день, бо через деякий час ціни впали вдвічі. Ми залучили громадських активістів - на базі Агенції регіонального розвитку вони моніторять ціни, і якщо ми бачимо, що якісь лікарні закуповують за завищеними цінами, активісти реагують. Щоб не було ніяких зловживань ми щотижня звітуємо за використані кошти.