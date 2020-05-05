Авиашоу с "Эпицентром"

Громкая история двухнедельной давности с гуманитарным по форме, но не по содержанию медицинским грузом для торговой сети "Эпицентр", который встречал президент Украины Владимир Зеленский, идет на спад. Основная причина недоразумения - нечеткая коммуникация. Вместо детальной информации о рейсе чиновники ограничились общими фразами, допускающими неоднозначные трактовки и домыслы. Возможно, это было сделано не специально. Но не исключено, что ситуацию общественности обрисовали в общих чертах, чтобы не привлекать ненужное внимания к сделке. Не получилось.

Фото: president.gov.ua

Картина вырисовывается примерно такая. Руководство страны решало задачу насыщения рынка дефицитными медицинскими изделиями для борьбы с коронавирусом. Механизм прост - ввести льготы на импорт таких товаров. Парламент 17 марта принимает закон о внесении в законодательные акты изменений, направленных на предотвращение появления и распространения COVID-19. Продукцию медицинского назначения для борьбы с пандемией освободили от НДС и таможенных пошлин, а также решили оформлять такие грузы в первую очередь, согласно списку Кабмина. Правительство утвердило такой перечень постановлением №224 от 20 марта 2020 года. В него вошли, в том числе, и грузы, доставленные "Мрией": медицинские маски, халаты, очки. Дальше, по информации офиса президента, организовали рейсы из КНР в Украину, в том числе с помощью государственного предприятия "Антонов". Привлекли местных партнеров. Результат достигнут - ажиотажа по поводу тех же медицинских масок нет. Но есть нюансы.

Во-первых, не понятно, в каком смысле офис президента в сообщении о прилете груза использовал слово "гуманитарный". Если термин трактуется, как в толковом словаре Ожегова, то придраться не к чему - груз действительно связан с интересами человека. Если же речь идет об определении согласно закону "О гуманитарной помощи", то тут можно провести небольшое расследование. Такие грузы декларируются в упрощенной форме, в первую очередь и бесплатно, а на сопроводительных документах обязательно ставится клеймо о запрете продаж. Их передача четко прописана. В том числе Минсоцполитики и областные госадминистрации должны опубликовать решение о признании товаров гуманитарной помощью на своих сайтах. Поэтому пока не ясно, кто и кому 23 апреля привез гуманитарный груз на Ан-225.

Во-вторых, можно уточнить, на каких условиях привлекли авиатранспортное подразделение "Антонова". С началом пандемии спрос на услуги самого большого в мире самолета значительно возрос. "Эпицентр" самостоятельно зафрахтовал борт в эти даты, втиснувшись между заказами из влиятельных и богатых западных стран, или ему помог офис президента? Стоимость перевозки была рыночной или льготной? Можно ли было использовать другой самолет? Например, перевозка грузовым Boeing-747F обошлась бы примерно в 800 тысяч долларов. "Мрия" стоит намного дороже. В Польше оппозиция критиковала власть за заказ Ан-225 для доставки медизделий из Китая за 12 млн злотых, то есть без малого за 3 млн долл. Чехи привезли себе 102 тонны китайского медицинского груза на Ан-124 за 1,3 млн долл.

Можно грубо прикинуть, насколько экономически выгодной была перевозка для "Эпицентра". Медицинская маска стоит в Китае 5 грн - наименьшая цена на сегодня на Alibaba. У нас продается по 11 грн. На 12 млн единиц заработок составит порядка 72 млн грн - как раз на оплату перелета "Мрией". Да, еще же были 100 тысяч костюмов пятого уровня защиты и около 260 тысяч защитных очков. На них и заработали? Но кто их купит и как быстро, сколько стоит доставка и хранение по Украине, насколько пришлось заморозить оборотные средства и где брали финансирование, должны ли покупатели проводить тендеры для закупки товаров из груза "Эпицентра" - вопросов еще много, чтобы оценить эффективность закупки.

В-третьих, инициатива завоза медицинского товара исходила от "Эпицентра"? А если ему предложили поучаствовать в торговой операции, то по какому принципу отбирали импортера и проводили ли какой-то конкурс? Почему никакая другая розничная сеть не решилась на такую привлекательную сделку - завезти дефицитные товары большой партией без пошлин?

Наконец, обращает на себя внимание объем поставки. 12 млн защитных масок - это почти годовой показатель их реализации в Украине через аптеки. Как новый мощный игрок на этом рынке намерен реализовывать эти изделия и по каким ценам?

В сухом остатке имеем следующее. На рынке медицинских защитных изделий, пользующихся высоким спросом, при возможной определённой поддержке государства появился новый игрок с признаками доминирующего положения. При этом какой-либо контроль за его деятельностью, на первый взгляд, отсутствует в отличие от тех же аптечных сетей и их поставщиков, в отношении которых Антимонопольный комитет Украины ведет расследование. В результате крупнейшие аптечные сети решили снизить наценки на маски до 1 гривны. Пойдет ли их путем "Эпицентр", и примет ли он это решение без подсказки АМКУ?