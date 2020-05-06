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Украина улучшила позиции в демократическом рейтинге Freedom House

Уровень демократии в Украине оценен в 3,39 балла из 7.

Международная организация Freedom House выпустила свежий доклад, измеряющий уровень свободы в бывших соцстранах. Украина в нем отнесена к категории "переходных или гибридных режимов".

Доклад Nations in Transit 2020 обнародован на сайте организации..

Уровень демократии в Украине оценен в 3,39 балла из 7 (чем больше - тем лучше). Эта оценка незначительно улучшилась по сравнению с предыдущим годом, когда Украине поставили 3,36 балла.

Самый высокий уровень демократии, по оценкам Freedom House, был при Викторе Ющенко - в 2006 году этот показатель достиг 3,79 балла. Самый низкий - при Викторе Януковиче. В рейтинге 2014 года уровень демократии упал до 3,07 балла.

Рост уровня демократии в Украине произошел только в одной из семи исследуемых отраслей - демократическом управлении государством. Шесть других остались неизменными (избирательный процесс, гражданское общество, независимые средства массовой информации, демократическое управление на местном уровне, структура и независимость системы правосудия, а также коррупция).

Показатель Украины - ниже среднего.

Самым демократическим государством среди бывших соцстран считается Эстония (6,07 балла), самым авторитарным - Туркменистан (1,00 балла).

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