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Зеленский приказал найти виновных в срыве доплат медикам

Зеленский приказал найти виновных в срыве доплат медикам
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский приказал найти виновных в срыве обещанных доплат медикам, которые борются с эпидемией COVID-19.

Об этом он сказал во время селекторного совещания с представителями Кабинета министров и главами государственных ведомств.

Министерство здравоохранения сообщило президенту, что все деньги были перечислены в регионы. По словам министра Максима Степанова, он провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат. Оказалось, что местные власти в основном считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета министров, а решение Министерства социальной политики с 2003 года. Поэтому, даже имея деньги, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам.

"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - отметил Зеленский.

Напомним, что Верховная Рада 17 марта принял закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19.

Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.

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