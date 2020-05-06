Зеленский приказал найти виновных в срыве доплат медикам

Президент Владимир Зеленский приказал найти виновных в срыве обещанных доплат медикам, которые борются с эпидемией COVID-19.

Об этом он сказал во время селекторного совещания с представителями Кабинета министров и главами государственных ведомств.

Министерство здравоохранения сообщило президенту, что все деньги были перечислены в регионы. По словам министра Максима Степанова, он провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат. Оказалось, что местные власти в основном считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета министров, а решение Министерства социальной политики с 2003 года. Поэтому, даже имея деньги, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам.

"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - отметил Зеленский.

Напомним, что Верховная Рада 17 марта принял закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19.

Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.