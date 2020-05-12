Чи мала можливість громадськість спостерігати за судовими процесами під час карантину? Підсумки 2-х місяців

Минуло 2 місяці з моменту запровадження в Україні карантинних заходів . Вони також відзначились на діяльності судів. Зокрема було впроваджено їх особливий режим роботи та, разом з іншим, змінено доступ у судові засідання осіб, які не є учасниками проваджень.

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Дотримання права на відкриті слухання, публічність судового процесу є важливою умовою дотримання права на справедливий суд. Європейський суд з прав людини зазначив, що «публічний характер судового розгляду гарантує сторонам у справі, що правосуддя не здійснюватиметься таємно, без публічного контролю; це також один із засобів підтримання довіри до судів. Здійснення правосуддя і, зокрема, судовий процес набувають легітимності завдяки гласності» (див. п. 56 рішення ЄСПЛ у справі “Шагін проти України”).

Як же спостерігати за судовими процесами, якщо не маєш можливості на них потрапити? Це можливо завдяки трансляціям відкритих судових засідань технічними засобами судів.

За період від 12 березня до 12 травня 2020 року на You Tube каналах «Судова влада України» та «Вищий антикорупційний суд» загалом було трансльовано 174 судові засідання у 39 судах України.

Хоч такі трансляції технічними засобами судів вже відбувались у судах всіх регіонів України, протягом карантину транслювались засідання у судах тільки 14 областей і м. Києві.

Транслювались засідання у таких судах:

• Верховний суд – 1 засідання

• Вищий антикорупційний суд – 59 засідань (з них 3 засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на You Tube каналі «Судова влада України» всі інші розміщені на You Tube каналі «Вищий антикорупційний суд»)

• Апеляційні суди – 3 суди транслювали 5 засідань

• Місцеві суди – 34 суди транслювали 109 засідань

Також можна було спостерігати за діяльністю органів судової влади та самоврядування. У цей період транслювались засідання Вищої ради правосуддя, засідання Ради суддів України відбувались у режимі відеоконференцзв'язку у Києві, в анонсах засідань містились контакти для реєстрації ЗМІ.

Важливо, що позитивні дії судів та органів судової влади відбувались. Проте мова йде далеко не про всі суди. Інші також мають забезпечувати публічність судового процесу, а органи судової влади продовжувати та розвивати позитивні практики.

Протягом карантину громадські організації публічно звернулись до судів та органів судової влади із заявою «COVID-19 – не причина для порушення принципу відкритості судового розгляду». «Закликаємо суди та Вищу раду правосуддя з повагою ставитися до принципу гласності (відкритості) та гарантувати прозорість і відкритість своєї діяльності, зокрема проводити трансляцію своїх засідань онлайн», – вимагають 11 громадських організацій:

Центр політико-правових реформ

Громадська організація “Вектор прав людини”

Коаліція “Реанімаційний Пакет Реформ”

Громадська організація “Відкрита Україна”

Проект “Відкритий Суд”

Центр громадянських свобод

Члени Громадської мережі публічного права та адміністрації UPLAN:

Фонд місцевої демократії

Одеський інститут соціальних технологій

Дніпровський центр соціальних досліджень

Центр досліджень місцевого самоврядування

Регіональний громадський благодійний фонд “Право і Демократія”.