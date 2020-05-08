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В Киеве с 12 мая начнется плановое отключение горячей воды

Оно коснется всех районов. 

В Киеве с 12 мая начнется плановое отключение горячей воды
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Фото: poradu24.com

В Киеве с 12 мая начнутся гидравлические испытания теплосетей, которые предусматривают отключение горячей воды. Об этом сообщили в КГГА.

Испытания будут проводиться во всех района Киева согласно с графиком. 

"На каждом отдельном участке гидравлические испытания будут длиться около двух недель. На это время тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения временно прекращается", - говорится в сообщении.

Тестирование сетей утверждено на уровне профильного министерства Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. 

Городская власть обратилась к Кабинету министров с просьбой изменить формат гидравлических испытаний теплосетей. Предлагается сократить сроки, когда в домах отсутствует услуга горячего водоснабжения во время тестирования трубопроводов.

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение не отключать горячее водоснабжение для гидравлических испытаний во время карантина. Кабмин продлил действие карантинных ограничений до 22 мая, однако смягчил их с 11 мая.

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