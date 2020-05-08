В Киеве за нападения на аптеки и кредитные учреждения задержали гражданина РФ

Перед каждым преступлением он приезжал из Чернигова, где проживал с семьей.

В Киеве по подозрению в нападении на аптеки и кредитные учреждения задержали гражданина РФ. Он был задержан во время попытки ограбить аптеку, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Злоумышленник распылял в лицо работника слезоточивый газ, отбирал выручку и сбегал. Задержанному грозит до 12 лет лишения воли.

Впервые о его правонарушениях стало известно в конце марта. В Днепровское отделении полиции поступило сообщение о разбойном нападении на аптеку. Неизвестный в маске зашел в помещение, распылил в лицо фармацевту аэрозоль, забрал деньги из кассы и скрылся.

"Через некоторое время полиции стало известно, что по аналогичной схеме незнакомец в маске и с газовым баллончиком ограбил учреждения по выдаче кредитных средств на ул. Малышко в Дарницком районе, завладев почти 40 000 гривен", - говорится в сообщении.

Начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко отметил, что правоохранители опрашивали свидетелей и потерпевших, а также смотрели записи с камер видеонаблюдения на местах преступлений. Благодаря этой информации оперативники установили личность подозреваемого и задержали его во время попытки ограбления аптеки.

"Во время поверхностного осмотра мы обнаружили и изъяли у него около 1000 гривен, которые он успел забрать из кассы. Задержанный - гражданин России, 1985 года рождения. Перед каждым преступлением он приезжал из Чернигова, где жил с семьей, арендовал в Броварах жилище и выезжал на "охоту" в столицу", - объяснил Крищенко.

Напомним, что в апреле в Харькове грабители взорвали банкомат, находящийся в магазине. Взрывная волна повредила входные двери в здание и обшивку.