Денисова: руководство российских тюрем отказывается обеспечивать украинских политзаключенных средствами защиты от коронавируса

Администрация пенитенциарных учреждений России отказывается обеспечивать незаконно осужденных граждан Украины средствами индивидуальной защиты, чем подвергает угрозе жизни и здоровье. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своем канале в Telegram.

"Сервера Мустафаева и Наримана Мемедеминова, которых незаконно содержат в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", не обеспечивают медицинскими масками, одноразовыми перчатками и дезинфекторами, в том числе в период их участия в следственных действиях и судебных заседаниях, а также не предоставляют бесплатное медико-санитарное обеспечение", - сообщила Людмила Денисова.

Кроме того, в ответ на адвокатский запрос Лилии Гемеджи руководство указанного пенитенциарного учреждения предложило Серверу Мустафаеву и Нариману Мемединову за свои деньги купить необходимые средства индивидуальной защиты в интернет-магазине ФГУП "Калужское" ФСИН России.

"Считаю такие действия грубым нарушением п. 22 Минимальных стандартный правил обращения с узниками, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и статьи 17 Федерального закона № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", - отметила Денисова.

Она требует от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой принять срочные меры относительно обеспечения незаконно заключенных граждан Украины и предоставить необходимое медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций ВОЗ и Подкомитета ООН по вопросам предотвращения пыток от 25.03.2020.

"Призываю Уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову содействовать обеспечению прав Наримана Мемединова на защиту и справедливый суд 14 марта 2020 года во время рассмотрения жалобы стороны защиты в "Апелляицонном военном суде" на приговор "Южного окружного военного суда" Ростова-на-Дону", предусмотренных Конвенцией по защите прав человека и основоположных свобод", - подчеркнула Денисова.

Напомним, что ранее подконтрольный оккупантам суд в Крыму оставил под арестом до 15 мая фигуранта бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева.